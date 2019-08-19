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تعليم

محافظ جنوب سيناء يوافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:25 م
صدى البلد
ايمن محمد
وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019 / 2020 لخمس سنوات وستة أشهر بدلا من ست سنوات.

يأتي ذلك بشرط توفر أماكن شاغرة بالمدارس على مستوى مدن المحافظة وحتى الوصول لمعدل نسبة الكثافة المعتمدة وهي لا تتجاوز 40 طالبا بالفصل.

وكان المحافظ استقبل محمد حامد عقل مدير عام مديرية التربيه والتعليم، ووافق علي النزول بالسن في حضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة.

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