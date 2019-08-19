محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات تثبيت 406 من العمالة المتعاقدة

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدوري الأسبوعي، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء المدن، وجميع مديري عموم المديريات الخدمية، بغرض متابعات موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وتذليل العقبات التي تعيق تنفيذها، حيث جاري طرح واسناد جميع مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات.



وشاهد المحافظ عرض فيديو لتطوير وتجميل مدينة طور سيناء، واستعدادات افتتاح جامعة الملك سلمان، حيث استعرض المحافظ موقف أعمال تطوير ورصف وتجميل الطرق الداخلية بالمدينة منها طرق طابا والجبيل وطريق الكورنيش، وأعمال تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة ٨ مليون جنيه، وتطوير طريق حمام موسي بتكلفة ٣٨ مليون جنيه بطول ٣.٦ كم اتجاهين تنفيذ جهاز تعمير سيناء.



كما استعرض احمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، مقترح عدة مشروعات إضافة لمشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة ٢١ مليون جنيه وهي انشاء باركينج للسيارات بجوار جامعة الملك سلمان، وانشاء وتطوير البوابات بمداخل ومخارج المدينة، وإنشاء ميادين ونوافير مختلفة، كما استعرض المحافظ موقف اعمال لجنة تقنين الأراضي الزراعية بطور سيناء.



واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لإنشاء خزان سعة ٤٠ آلاف متر مكعب ، لتوفير مياه الشرب لأهالي ٣٧ تجمع بدوي بمدينتي أبو زنيمة وابو رديس.



وبحث المحافظ سبل دعم موارد صندوق الإسكان بالمحافظة لمواجهة الاعباء المالية، كما شدد المحافظ على استكمال إجراءات تثبيت ٤٠٦ متعاقدين بالمحافظة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.



وشدد فودة أيضا على ضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بجميع المصالح الحكومية حفاظا علي موارد الدولة، مشيرا بضرورة الالتزام بعدم تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات والمدرجة بموازنة الدولة، مع التنويه بضرورة الالتزام بمواد قانون ١٧ لسنة٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في مخالفات البناء.



وأوضح المحافظ أنه بالتنسيق مع وزارة الثقافة سيتم إقامة عرض مسرحي " مسرحية ولاد البلد" لمدة شهر كامل من أول اكتوبر ٢٠١٩ بوديان وتجمعات المحافظة تواكبا مع الاحتفال بذكري نصر اكتوبر المجيد.