خبير اقتصادى: المؤسسات الدولية تتوقع نموا كبيرا لـ الاقتصاد المصرى

علق الخبير الاقتصادى مصطفى بدره أستاذ التمويل والاستثمار، على إشادة مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية بنمو الاقتصاد المصرى وتوقعها أن يصبح ضمن أسرع اقتصادات العالم نموا خلال عام 2027، قائلا: "كلما يكون لدى الدولة عدد من الصناعات تكون فرصها فى زيادة معدلات النمو أسرع".



وأضاف مصطفى بدره خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "كل المؤسسات الدولية تتوقع نموا كبيرا للاقتصاد المصرى وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين للاستثمار داخل مصر".



وكانت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أصدرت تقريرا أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.