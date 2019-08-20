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رياضة

مصطفي محمد في المقدمة.. تشكيل الزمالك قبل ودية جينيس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:36 ص
تشكيل الزمالك قبل
تشكيل الزمالك قبل ودية جينيس
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، تشكيل الفريق الذي يواجه فريق جينيس الرياضي في المباراة الودية مساء اليوم بملعب النادي.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

في حراسة المرمى: محمد ابوجبل

في الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالسلام وحازم امام وعلاء يحيي مواليد 2000.

في الوسط: فرجاني ساسي ويحيي مفتاح مواليد 99 وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر.

في الهجوم: مصطفي محمد

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