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أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الصور النادرة التى تظهر أشهر الحبيبة فى الوسط الفنى من نجوم الزمن الجميل، والتى لاقت رواجًا كبيرًا بين الرواد لتعلقهم الشديد بهم وبأعمالهم.

ولنجوم القرن الماضى مكانة خاصة بين الجمهور، خاصةً أن أعمالهم صارت من التراث، و من ضمنها أفلام كانت تدور أحداثها على قصة الحب الشديدة بين النجمين فى الواقع ونقلها إلى شاشة السينما.

من بينها عمر الشريف وفاتن حمامة، بعدما تزوجا ببعضهما البعض عقب تحول الصداقة بينهما لقصة حب شديدة استمرت عشرات السنوات.

ومن بين الصور كان الظهور النادر للراحل عزت ابو عوف وزوجته فاتيما التى لطالما أخفاها عن أعين الصحافة لسنوات، وكانت قد توفت منذ فترة ليلحق بها هو الأخر فى هذا العام.
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور
أشهر الحبيبة فى الوسط الفني.. بينهم عزت أبو عوف وفاتيما.. صور

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