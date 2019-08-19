حمادة هلال يطرح برومو أغنية ooh LaLa .. فيديو

نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى يلعن فيه عن برومو أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "ooh LaLa".



وقال حمادة هلال : "برومو الأغنية الجديدة ooh LaLa، انتظروا الأغنية كاملة قريبًا".



يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة. وهو عمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج ‏محمد بكير.



وكان طرح حمادة هلال اخر اغنياته "اشرب شاى" والتى حققت نجاحا ومشاهدة عالية عبر اليوتيوب.



