ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها في حملة على منشآت طبية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الوحدات والمنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص والتزامها بالاشتراطات الصحية اللازمة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف واستمرار تلك الحملات لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين والالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بنظام العمل والتصدي بكل حزم للمخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم .



وفى إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتشكيل لجنة للمرور الليلي على المنشآت الطبية في نطاق المركز حيث تم المرور على خمس منشآت عبارة عن (عيادات تخصصية - مستشفى خاص - عيادة خاصة - معمل تحاليل - صيدلية).



وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة أن الحملة واصلت عملها حتى الساعة الثانية والنصف صباحًا وأسفرت عن تحرير ٢٣ محضرا عبارة عن (أدوية تأمين صحي محظور بيعها في العيادات الطبية وخاصة بوزارة الصحة والسكان - أدوية منتهية الصلاحية وأدوية ومستحضرات محظور وجودها بالعيادات الطبية طبقا للقانون ) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.