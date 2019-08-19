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أصل الحكاية

مغتصب الحفر.. القصة الكاملة لضبط شبكة سعودية تروج للشذوذ الجنسي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:33 م
مغتصب الحفر
مغتصب الحفر
عبدالله قدري
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج وسم " مغتصب الحفر" على نطاق واسعٍ، بعد انتشار محادثات كتابية وصوتية عبر تطبيق واتساب لمواطن سعودي يتباهي باغتصاب الأطفال وممارسة الرذيلة مع السيدات.

القصة بدأت حين بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في التفاعل على على هشتاج ( #مغتصب_الحفر)، وانتقاد صاحب المحادثات الكتابية التي يتفق فيها عبر مجموعة من الناس على استقدام أطفال لاغتصابهم في شقق، من خلال الاتفاق على أسعار الممارسة الجنسية.

وبعد انتشار الهشتاج على نطاق واسع، بدأت قوات الأمن السعودي، في تكثيف حملاتها الأمنية لضبط المتهم باغتصاب الأطفال وترويج الرذيلة، وقالت الشرطة في بيان نشرته صحيفة عكاظ المحلية " إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان (مغتصب الحفر)، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، والقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وبينت تحريات الأمن السعودي أن المتهم هو مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره، في منطقة حفر الباطن السعودية، والتي إليها يعود اسم الهشتاج.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على "أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".

في السياق ذاته، أبدى مدونون سعوديون اندهاشهم من المجاهرة بالاغتصاب، وقال ناشط سعودي عبر تويتر " أصعب شيء في السعوديه أن يكون عندك أولاد حقيقة العالم هنا مخاوف كثيرة على أبنائك من مشتهين الأطفال والتشدد الديني الذى يزرع في عقولهم ولاننسى ثقافة أنت ولد مايعيبك شيء حقيقة اتعاطف مع كل اباء عاقلين".

ويسود في دول الخليج الشذوذ الجنسي، وظاهرة ما تسمى بنات " البوية"، وهن بنات يتشبهن بالرجال في كل شيء، حتى طريقة المشي، ويعرضن صداقتهن كأنهن رجال على بنات جنسهن.


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