اجتماع بالمنوفية لمتابعة تنفيذ المشروعات والارتقاء بمنظومة الخدمات

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة ووكيل مديرية الإسكان وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالديوان العام.



وتم مناقشة الموقف التنفيذي لبعض الأعمال والمشروعات التي تقام علي أرض المحافظة ضمن الخطة التنموية والخدمية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي تعوق سبل التنفيذ مشددًا علي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة وكذلك استغلال مساحات الصرف المغطى للنفع العام لإضفاء مظهر جمالي ومتنفس لأهالي القرية.



كما تناول الاجتماع مناقشة كيفية خلق فرص استثمارية جديدة وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين بهدف توفير فرص عمل للشباب وفي ذات السياق وجه المحافظ المستشار الهندسي بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ورئيس حي غرب شبين الكوم بعمل دراسة تصورية كاملة علي الطبيعة لتنظيم حركة سير السيارات والمرور لكوبري شبين الكوم – طملاي.



كما شدد المحافظ علي ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون علي الجميع دون أي إستثناءات ، مشددًا علي رؤساء المراكز والقري بالنزول للشارع والتواصل مع المواطنين والإستماع إلى مطالبهم لمواجهة المشكلات وتذليل كافة الإمكانيات المتاحة للعمل على حلها.وكذا شن حملات مكبرة للنظافة وإزالة كافة الاشغالات والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والترميمات اللازمة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.