تجهيزات لانطلاق الدورة الـ 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

عقد المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ وجمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد العايدى المستشار الإعلامى للمحافظة ومديرى الشؤون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والسياحة والعلاقات العامة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية بشأن الاسراع فى إنهاء الاستعدادات واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بإقامة فعاليات الدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية والمقرر لها خلال الفترة من 1 الى 7 من شهر سبتمبر المقبل.



وتمك استعراض ومناقشة التنسيقات والترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات الدورة العشرون لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية لهذا العام..



وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح ومناقشة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.



وخلال الاجتماع أعلن الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان أنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان هذا العام الى حوالي 10 فرق أجنبية و12 فرقة محلية مصرية للفلكور الشعبى.



ويصل إجمالى عدد الفرق الإستعراضية الأجنبية والعربية والمحلية الى 22 فرقة وتضم فرق دول اليونان ورومانيا ونيجيريا وفينزويلا وروسيا وبوليفيا والهند وفلسطين وتونس والأردن وبلغاريا ولبنان.



وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على بذل أقصى الجهود من الأجهزة المعنية والعمل على توفير كافة سبل الدعم اللازم للمهرجان حتى تخرج دورة هذا العام بما يليق بأسم مصر والإسماعيلية عالميا.