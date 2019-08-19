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فن

أغلى حاجة فى حياتى.. دياب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:38 م
دياب و زوجتة
دياب و زوجتة
القسم الميدانى
نشر الفنان دياب صورة تجمعه مع زوجته ويهنئها بعيد ميلادها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وعلق دياب على الصورة قائلا: "كل سنة وانت مراتى وحبيبتى وبنتى يا أحلى جوجو فى الكوكب واحلى حاجة حصلت فى حياتى ربنا يخليكى ليا يا اغلى حاجة فى حياتى بحبك اوى".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

ربنا يحفظكم -- كل سنة و هى طيبة -- العشق كله والله.

ويذكر ان اشهر أعمال الفنان دياب مسلسل كلبش الجزاء الاول ومسلسل ايوب.

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