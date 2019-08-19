سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة طلاء واجهات المنازل

عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لطلاء واجهات المنازل، بحضور المستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ووكيل مديرية الإسكان وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالديوان العام.



وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتشطيب وطلاء الواجهات الخارجية للمنازل والمباني القائمة والجاري تنفيذها.



ووجه السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن بعمل حصر للمنازل المطلة علي الشوارع الرئيسية والمؤثرة والأكثر حيوية بكل مركز ومدينة كمرحلة أولي ووضع أفضل الحلول المقترحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية دون التسبب في معاناة للمواطنين.



كما وجه السكرتير العام بضرورة التنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية الإسكان وأصحاب المنازل، مع ضرورة الالتزام بالمواد الخام والمواصفات والمقايسات المتفق عليها للحصول علي المظهر الجمالي مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلي ضرورة الحفاظ علي المظهر البيئي واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.