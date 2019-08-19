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رياضة

بني سويف يسقط أمام الفيوم وديا بثنائية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:34 م
فريق بني سويف
فريق بني سويف
مالك خالد
تلقي فريق بني سويف، خسارة من نادي الفيوم اليوم خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما علي استاد الفيوم، ضمن الوديات للموسم الجديد لكلا الفريقين.

وتمكن فريق الفيوم من تقديم مباراة جيدة خلال تلك الودية تحت قيادة حسين عبداللطيف وحسموا المباراة بهدفين نظيفين خلال الشوط الأول، رغم محاولات لاعبي بني سويف لتقليص الفارق ولكن حافظ الفيوم على فوزه.

وحرص الجهازان الفنيان على تجربة عدد كبير من اللاعبين خلال هذه الودية للوقوف على مستوي لاعبيهم.

ويواصل فريق بني سويف استعداداته بكل قوة من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد بشكل جيد، كما يطمح حسين عبداللطيف لبناء فريق قوي الفيوم بعد تسلمه المهمة خلفا لمجدي طلبة.

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