رفع كفاءة الطرق بمركز أبو حمص بتكلفة 5.6 مليون جنيه .. صور

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن بدء رصف الطبقة السطحية بطريق 105 بزمام قرية بلقطر بمركز ومدينة أبو حمص بطول 1.3 كم بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن خطة صيانة الطرق والجسور 2020/2019، وذلك تحت إشراف إدارة الصيانة وإدارة الطرق بالمركز في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة عليها وتخفيف الأعباء عن المواطنين .



أكد المحافظ قيام مديرية الطرق والنقل بمتابعة أعمال صيانة وترميم طريق محلة كيل بطول 2 كم بتكلفة 3.6 مليون جنيه بالتنسيق مع هندسة الطرق بالمركز مشيرًا إلى أنه تم عمل التكاسي لسند جوانب جسر المصرف وتكسير طبقة الأسفلت المتهالكة وتشغيل طبقة الأساس القديمة .



ووجه اللواء آمنة بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الرصف للانتهاء من أعمال رصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز وفقاَ للمواعيد المقررة وطبقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية، لافتًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الطرق بين القرى وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطط .

