حركة تغييرات بقيادات تعليم بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حركة التغييرات المقدمة من الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة تعليم بورسعيد .



وشملت الحركة تولي ايهاب عبد العظيم مدير إدارة التعليم الثانوي ببورسعيد وسامي كريم مدير ادارة التعليم الاعدادي .



بينما تولي أشرف النجار مدير إدارة التعليم الابتدائي ومحمود بدوي مدير إدارة التوجيه الفني ونقل محمد النبراوي مدير ادارة المكتب الفني لوكيل الوزارة بدلا من التعليم الثانوي ورمضان سأسأ مدير اداره التنسيق الابتدائي بدلا من مدير التعليم الابتدائي .