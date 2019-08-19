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فن

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:47 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
أحمد إبراهيم
أعرب الفنان توفيق عبد الحميد عن سعادته بالتكريم فى افتتاح مهرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية عشر والتى انطلقت منذ ايام قليلة وتستمر فعالياتها حتى 30 اغسطس الحالى.

وقال توفيق عبد الحميد لـ "صدى البلد" أنه سعيد بهذا التكريم الذى يمثل نوعا من التقدير لمسيرة اى فنان واقدم الشكر لجميع القائمين على المهرجان لتقديرهم لى.

وطمئن توفيق عبد الحميد جمهوره على حالته الصحية قائلا: : لست في أفضل حال ولكن بالنسبة لحالات اخرى احمد الله على حالتى الصحية وأتمنى أن أعود إلى حالتي الطبيعية حيث كان مرضى بـ الانزلاق الغضروفى سبب ابتعادي عن الساحة الفنية".

يذكر أن تم تكريم الفنان توفيق عبد الحميد فى افتتاح مهرجان القومى للمسرح وخطف الأنظار اليه خاصة أن هذا التكريم كان سببا فى ظهوره لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبا بعد ابتعاده عن الساحة الفنية وكانت لحظة بكائه على المسرح حديث الجمهور العاشق لفنه.
بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد
بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد
بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد
بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

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