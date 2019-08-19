إسراء محمد.. موهبة ترسم بالمسامير والخيط وتحلم بالمشاركة في أفلام ديزني

عرض برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، تقريرا عن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما وتمتلك موهبة فذة فى الرسم، ولكن بالمسامير والخيط وتحلم بالمشاركة فى أفلام ديزني.



وقالت إسراء خلال حوارها مع عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم"،: "كنت أحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكن مجموع مجبش الكلية".



وتقوم إسراء برسم صور المشاهير ومنهم محمد صلاح، وبوجى وطمطم وفطوطة.