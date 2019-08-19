العسيلى يقلد عمرو دياب .. ومتابعوه: تفتكر كدا هنحبك

نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء حفله بالساحل الشمالي مع طفلة مصابة بمتلازمة داون.



وظهر العسيلي مع الطفلة زينة المصابة بمتلازمة داون على خشبة المسرح معه والتقط معها العديد من الصور وقام بتقبيلها واحتضانها.



وعلق العسيلي على الصورة قائلا: "زينة الجميلة فرحتك فرحتني وضحكتك هلت المكان كله مبسوط شكرا على روحك الحلوة".



ولاقت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "تفكر كدا هنحبك " و "برضوا مش هننسى ".



يشار إلى أن عمرو دياب قام بنفس الأمر بحفله الأخير بالساحل عندما التقط صورة مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما اعتبره البعض تقليدا من العسيلى له.