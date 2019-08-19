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رياضة

يتعمد إهدار الفرص .. نجم الاهلى السابق يفتح النار على وليد أزارو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:22 م
وليد أزارو نجم الاهلي
وليد أزارو نجم الاهلي
ياسمين تيسير
فتح شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق النار على وليد أزارو نجم الاهلي مؤكدا انه يتعمد اهدار فرص احراز الاهداف. 

وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن أزارو صار أسوأ لاعب داخل الفريق. مشددا على ان الاهلي يتعرض للهزيمة بسبب تصرفات أزارو وتعمده اهدار الاهداف.

وتابع أنه لاعب كرة قديم لذلك فهو يدرك جيدا ما يفعله أزارو ولا يجد سببا واضحا لتصرفاته.

وأكمل أن التحكيم أيضا سيئ للغاية و هناك العديد من الاخطاء الصعبة التي من الصعب تخطيها بدون علاج أو حل. 

وتابع أن اللجوء لتقنية الفيديو أبرز الحلول لـ حل أزمة التحكيم. 

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