ضابط أمن وطني يسرد حكاية تنظيم جبهة النصرة بمصر: ابو جعفر مسئول عن تهريب العناصر إلى أرض الجهاد في سوريا والتنظيم لم يختلف كثيرا عن القاعدة

ضابط أمن وطني يكشف كواليس مثيرة عن جبهة النصرة:

تنظيم جبهة النصرة هو احد اذرع تنظيم القاعدة في سوريا

قيادات تنظيم القاعدة واضحة للجميبع وعلى رأسهم اسامة بن لادن والظواهري

التنظيم لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة ويعتمد على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات

دائما ما يخططون لاعتبار الدول العربية والإسلامية أرضا للجهاد واستباحة دماء المواطنين





قررت محاكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم جبهة النصرة"، لجلسة ١٦ سبتمبر، لورود تقرير لجنة الأزهر.





فى بداية الجلسة استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات المقدم أحمد أحمد سالم ضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين قال إنه قام بإجراء التحريات عن جميع المتهمين، من خلال معلومات من المصادر السرية، وقام بالتأكد من صحتها.





وأضاف الشاهد، أن معلوماته عن المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي "ابو جعفر"، احد عناصر تنظيم القاعدة وكان مسئول عن تهريب العناصر من مصر إلى أرض الجهاد في سوريا وتزكيتهم لدي قيادات التنظيم في سوريا، حيث يحتاج اي عنصر إلى تزكية للالتحاق بتلك الجماعات.





وأشار الشاهد، الى ان تنظيم جبهة النصرة هو احد اذرع تنظيم القاعدة في سوريا تأسس عام ٢٠١١ بناء على تكليفات من قيادات تنظيم القاعدة بإنشاء جبهة او تنظيم داخل سوريا لاسقاط النظام الحاكم واقامة الخلافة الإسلامية المزعومة.





وأكد الشاهد أن قيادات تنظيم القاعدة معروفة للعوام وعلى رأسهم اسامة بن لادن والظواهري وسابقا أبو بكر البغدادي قبل انفصاله، وكذلك ابو محمد الجولاني وغيرهم، أما جبهة النصرة فبدايتها كانت في العراق بتكليف من البغدادي حينما كان أحد قيادات التنظيم.





وتابع الضابط، أن تنظيم جبهة النصرة لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، وأن عناصره أعدوا لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدول وأنظمتها، لا سيما التعدي على أبناء الطائفة المسيحية، وكذلك إقناعهم بفرض الجهاد في الداخل بمصر والخارج بالدول الأخرى.





وتعتبر قيادات التنظيم الدول العربية والإسلامية أرضا للجهاد، واستباحة دماء المواطنين، وإسقاط حكامها، مشيرا الى أن جبهة النصرة اعتمدت على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على ٣ محاور أولهم محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الإلكترونية والمكتوبة، لا سيما اللقاءات التنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة.





وتابع الشاهد، أن هناك محورا حركيا شمل تعليم العناصر الأمنيات مستخدمين أسماء حركية والتحدث باستخدام الشفرات، وعقد الاجتماعات دون رصدها أمنيا، والمحور الثالث العسكري الذي اعتمد على تعليم العناصر لكيفية استخدام السلاح وفكه وتركيبه وحرب العصابات وتصنيع العبوات المتفجرة، تمهيدا لاستخدامها في عمليات متطرفة.





وقال الشاهد، ان المتهم محمد أحمد ابراهيم كامل، مؤسس الخلية التابعة لتنظيم جبهة النصرة داخل البلاد، وبعض العناصر الاخري اتذكر منهم المتهم محمد عباس ومصطفي حشيش وميسرة وعطية شبل شحاتة الشهير بـ "سلكها"، وبعض الهاربين في الخارج ومنهم يوسف عبدالجليل ومحمد عزيز وامام عبدالنبي، وياسر اسماعيل.





وسألت هيئة المحكمة الشاهد عن اسماء أخري تضمنها امر الاحالة، عما اذا كانت ضمن عناصر جبهة النصرة او تنظيم القاعدة، فأجاب الشاهد ان جبهة النصرة جزء لا يتجزأ من تنظيم القاعدة.





وسرد الشاهد حكاية تأسيس الخلية في مصر، وان المتهم الرئيسي محمد أحمد ابراهيم كامل كان اعتنق افكار الجهاد، في الثمنينات وكان ضمن المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا، ومع بداية ظهور تنظيم القاعدة تلاقت افكاره مع افكار التنظيم فقام بمبايعة قيادات التنظيم على الولاء والسمع والطاعة.





وتابع الشاهد ان المتهم استمر في حالة سكون بعد خروجه من السجن مع استمرار اعتناقه لأفكار التنظيم وحاول في هذه الفترة استقطاب عناصر لتنظيم القاعدة خلال أوائل ٢٠١٠ وحتي ٢٠١١ وتمكن من ذلك، وعقب إنشاء تنظيم جبهة النصرة على وجه العام ٢٠١١ وحالة الانفلات الأمني التي مرت بها مصر تواصل مع قيادات التنظيم واصدروا له تكليفات لتكوين خلايا عنقودية لصالح افكار التنظيم.





وتمكن المتهم الاول من تكوين الخلية، وكلف المتهم مصطفي حشيش المتهم الثاني من تكوين خلية عنقودية أخري تتبع توجيهات التنظيم، ومع ظهور وانتشار جبهة النصرة صدرت تكليفات للمتهم محمد البرج لاعداد عناصره للسفر الي سوريا واعدادهم عسكريا والعودة لتنفيذ توجيهات التنظيم داخل البلاد.





واضاف ان محمد كامل البرج اصدر تكليفات للمتهم طارق على عبدالنبي ومحمد على عبدالنبي "مسئولي خط تسفير العناصر" وتوصيلهم للمتهم الهارب "أبو جعفر المصري" لتسهيل تهريبهم من الحدود التركية الي سوريا، مشيرا الي ان فترة ٢٠١١ كان الجميع يستطيع السفر الي تركيا بدون اي مشكلات او هروب فكان اي شخص يستطيع السفر الي تركيا، ومنها الي سوريا.





وسرد الشاهد ادوار المتهمين ، حيث تولي محمد أحمد البرج قائد الخلية، والمتهمين امام عبدالنبي ومصطفي حشيش مسئولي التمويل، وطارق على عبدالنبي وشقيقه محمد مسئولي التسفير، ووصلتني معلومات من مصادر سرية داخل البلاد وخارجها عن تلقيهم تدريبات عسكرية في مراكز داخل الاراضي السورية، وذلك بهدف الاعداد العسكري للمساعدة في حقل الجهاد السوري ومن ثم تنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.



