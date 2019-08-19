انتخابات الغرف التجارية .. العربي رئيسا و35 عضوا يقررون مصير التجار.. محمد المصري وعادل ناصر نائبين لرئيس اتحاد الغرف التجارية

بفارق 7 أصوات عن الوكيل.. فوز إبراهيم العربى برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

محمد المصري وعادل ناصر نائبين لرئيس اتحاد الغرف التجارية

فاز المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة التجارة بالقاهرة بمنصب رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية خلال انتخابات الاتحاد اليوم، في منافسة خاضها ضد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قبل إعلان نتائج الانتخابات، ليحصد 21 صوتا مقابل 14 للأخير.وعقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية جلسته الإجرائية لإنتخاب هيئة مكتب الاتحاد خلال دورة ٢٠١٩ /٢٠٢٣ وتولي رئاسة الجلسة السيد إسماعيل وشاحي رئيس غرفة قنا أكبر الأعضاء سنا، وذلك بحضور 35 عضوا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة.وأسفرت نتائج الانتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل هيئة مكتب الاتحاد بفوز محمد المصري بمنصب النائب الأول وعادل ناصر نائب ثان وحسن جعفر سكرتيرا، وفاز بمنصب أمين صندوق الاتحاد محمد الفيومي في حين حصل محمد أبو القاسم علي منصب أمين صندوق مساعد.وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قد عقد جلسته الإجرائية اليوم لانتخاب هيئة مكتب الاتحاد خلال دورة ٢٠١٩ /٢٠٢٣، ويتولى رئاسة الجلسة السيد إسماعيل وشاحي رئيس غرفة قنا أكبر الأعضاء سنا وذلك بحضور 35 عضوا هم عدد أعضاء مجلس الإدارة لإنتخاب فيما بينهم رئيس الاتحاد ونائبيه والسكرتير العام وأميني الصندوق منهم 27 عضوا رؤساء الغرف التجارية وهم:-أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية.-إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة.-عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة.-عبد السلام سلطان وشهرته (أسامة سلطان ) رئيس غرفة الشرقية.-الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية.-محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان.-محمد الزيني رئيس غرفة دمياط.-محمد الملاح رئيس غرفة السويس.-أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية.-مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم.-محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.-عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط.-خالد رضا رئيس غرفة البحر الأحمر.-محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.-أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا.-هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء.-حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف.-حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ.-عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد.-خالدأبو الوفا رئيس غرفة سوهاج.-أحمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية.-صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية.-أنور يونس رحيم رئيس غرفة مطروح.-عبدالعزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء.-صلاح محمد خليل بدر رئيس غرفة الأقصر.-فتحي مرسى رئيس غرفة البحيرة.بالإضافة إلى عضوين من غرفتى الإسكندرية والقاهرة، من الإسكندرية الدكتور كرم كردي ومن القاهرة أيمن عشري.إلى جانب 6 أعضاء من المعينين وهم:-حاتم مصطفى زكى طه.-طارق السيد هاشم فايد.-هالة محمد كمال أحمد محمد الخطيب.-عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب.-محمد عبد الفتاح حسن المصرى.-محمد مصطفى السلاب.