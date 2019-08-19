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بعد تصريحات محمد صلاح .. أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة: الدولة مش هتسيب حقها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى إن النجم العالمي محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم، ورغم ذلك لا يملك قرارا في قيادة المنتخب، وأعلن أنه لم يتدخل أزمة اللاعب عمرو وردة.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن محمد صلاح أعلن موقفه من ازمة عمرو وردة، مشيرا إلى أنه لم يتدخل لأنه ليس من يقود الفريق أو المدير الفني وليس صاحب قرار فى عودة عمرو وردة مرة أخرى إلى معسكر المنتخب.

وأكد موسى أن حوار النجم العالمي محمد صلاح أحدث ضجة في كل العالم؛ لما كشفه من وقائع فوضى خلال معسكر المنتخب أثناء إقامة الكان على أرض مصر.

وأشار موسى الى أنه من حق أعضاء اتحاد الكرة الرد على تصريحات محمد صلاح مرددا: « اللي قال عليه محمد صلاح فوضى .. ورئيس الجمهورية و100 مليون مصري مبيحبوش الفوضى .. لما حصل فوضى مصر حصل فيها مشاكل وهيحصل فوضى تاني».

واختتم موسى: « كلام صلاح خطير ويجب التحقيق فيه، عشان فيه تجهيزات لبطولة كأس العالم والأمم الأفريقية القادمة ... ما حدث في الكان لا يمكن أن ينسى .. والدولة مش هتسيب حقها».

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