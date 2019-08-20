بعد انتشار الـ vlogs.. برلماني: الدولة لازم تاخد حقها من اليوتيوب والسوشيال ميديا

أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة إصدار تشريع لفرض ضرائب على اليوتيوبرز والسوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن ذلك حق الدولة الضريبي ولابد أن يكون هناك تقنين لفتح مورد لخزانة الدولة من خلال فيديوهات اليوتيوب "الـ vlogs" والسوشيال ميديا والإعلانات التجارية التي تعرض فيها.



وقال "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن اليوتيوبرز أخذوا يتزايدون بشكل كبير للغاية، وهناك أرباح كبيرة يحصلون عليها، ورغم ذلك ف، الدولة لا تستفيد منهم مطلقًا.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه سواء كان اليوتيوبرز أو الإعلانات الجارية، فيجب أن يكون هناك تشريع ينظم العمل الضريبي لها، خاصة وأن الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية لها.



ويتجه البرلمان لمناقشة مشروع قانون لفرض ضرائب على موااقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز بعد انتشارها بشكل كبير للغاية، والأرباح الكبيرة التي يجتيها أصحاب هذه الفيديوهات سواء على يوتيوب أو فيسبوك.



ويسعى البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إلى إقرار فرض ضرائب أيضًا على المنتجات التي تعرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.



كانت وزارة المالية قد صرحت بأنها تسعى لتنويع مصادر التمويل للدولة وضبط السياسة الضريبية، ولذلك سوف تقوم بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي.