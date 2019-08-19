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رياضة

إنتر ميلان يقترب من ضم الفتى الذهبى فى مانشستر يونايتد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:47 م
اقترب مسؤولو نادي انتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد اليكس سانشيز وذلك على سبيل الإعارة في إطار التدعيمات الصيفية للنادي .

حيث اتفق التشيلي على الشروط الشخصية مع إنتر، بينما يعمل وكيل أعماله على تسهيل عملية خروجه والتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي.واتفق الناديان على أن يدفع النادي الإنجليزي 50% من راتبه ليسهل عمليه انضمامه للانتر.

ومن المتوقع أن ينضم سانشيز للنيراتزوري في صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزام بالشراء بنهاية الموسم مقابل 15 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن كونتي المدير الفني للفريق الإيطالي هو من طلب التعاقد معه حيث سيعتمد عليه في خطته السابقة مع فريق تشيلسي الإنجليزي 3-5-2 حيث يواصل ثورة التصحيح لإعادة الفريق للبطولات مرة اخرى.

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