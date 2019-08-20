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خبير: إشادة المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري تجذب المستثمرين الأجانب.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:06 ص
مؤشرات الإقتصاد
مؤشرات الإقتصاد
هاني حسين
قال الخبير الإقتصادي مصطفى بدرة، إن المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد ان الاقتصاد المصري عبارة عن قصة نجاح، لافتا إلى أن المؤسسات الخارجية مثل هارفرد وبلومبرج تتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن تحسين الصادرات وزيادة الإنتاجية دليل على تحسن مؤشرات الاقتصاد وذلك يدفع المؤسسات العالمية للإشادة بالاقتصاد المصري.

وتابع مصطفى بدرة:" لدينا وفر من الطاقة وبدأنا في إنشاء مناطق صناعية تجذب المستثمرين، ولدينا فائض من الغاز ولدينا يد عاملة ولدينا شبكة طرق متطورة وزيادة في عدد الموانئ تدفع المستثمرين للاستثمار في مصر".

وأكمل مصطفى بدرة:" إشادة المؤسسات الدولية الاقتصادية تجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر"، مضيفا:" من المتوقع أن يطلب محور قناة السويس خلال الخمس سنوات القادمة مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

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