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أحمد موسى يطالب بمنح كل لاعب من أبطال اليد 150 ألف جنيه مكافأة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:50 م
أبطال اليد
أبطال اليد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن هناك حوالي 20 ألف لاعب مصري لكرة اليد؛ موضحا أن إجمالي ميزانية اتحاد اليد 30 مليون جنيه فقط.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن ميزانية اتحاد كرة اليد في مصر تنفق في بعض الدول مكافآت فقط؛ موضحا أن أبطال مصر الحاصلين على برونزية العالم حصلوا على ١٥٠٠ جنيه لكل لاعب فقط لاغير.

واستنكر موسى؛ عدم حصول أبطال العالم في اليد سواء من الكبار او الشباب على أموال تتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها؛ مشيرا إلى أن منتخب الناشئين حقق انجازا عظيما بالفوز ببطولة العالم.

وطالب موسى وزير الشباب والرياضة بمكافأة كل لاعب من الناشئين الحاصلين على بطولة العالم؛ بمبلغ 150 ألف جنيه؛ مرددا: «دي أرقام متواضعة بالنسبة لدول العالم .. في دول بتدي مليون وعربيات وسفريات .. دول لازم يتكرموا لأنهم رفعوا اسم مصر في العالم كله».

وتابع موسى؛ أن أبطال مصر في كرة اليد سوف يصلون إلى مصر صباح غد؛ مرددا: « متوقع ان يستقبلهم الرئيس ويكرمهم».

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