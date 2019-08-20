نشات الديهي: العاصمة الإدارية تضاهي أكبر عواصم العالم.. فيديو

أكد الإعلامي نشات الديهي، أن الصحف الأجنبية تحدث عن المشروعات المصرية الجديدة موضحا أن هناك صحيفة اسبانية قامت بعمل تقرير عن العاصمة الإدارية الجديدة والتي حولت الصحراء لمدينة فخمة.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم على فضائية ten أن العالم يرى مصر بشكل عظيم بعد المشروعات العملاقة التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.



ووجه مقدم برنامج بالورقة والقلم رسالة الي وزير التربية والتعليم بضرورة تنظيم رحلات أوائل الطلاب بمراحل التعليم المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم الي أن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالشكل العصري المتحضر وسوف تضاهى أكبر عواصم العالم.