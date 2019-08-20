المصري يواجه المقاصة غدا في أولى مبارياته الودية

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بالإسماعيلية وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد.





وأدى الفريق تدريباته، أمس الاثنين على فترتين، الأولى صباحية وخصصها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال للنواحي البدنية حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تؤدي إحداهما التدريب داخل صالة الجيمانزيوم الملحقة بالفندق، فيما تؤدي الأخرى مرانها بملعب الفندق ويتم التناوب فيما بين المجموعتين، فيما جاء مران الفترة المسائية ليتم التركيز خلاله على الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا سعيًا منه لاستيعاب لاعبيه العديد من طرق اللعب حسب ظروف كل مباراة.



