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رياضة

المصري يواجه المقاصة غدا في أولى مبارياته الودية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:39 ص
المصري يلاقي المقاصة
المصري يلاقي المقاصة غدا في أولى مبارياته الودية
كتب محمد الغزاوى
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بالإسماعيلية وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وأدى الفريق تدريباته، أمس الاثنين على فترتين، الأولى صباحية وخصصها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال للنواحي البدنية حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين تؤدي إحداهما التدريب داخل صالة الجيمانزيوم الملحقة بالفندق، فيما تؤدي الأخرى مرانها بملعب الفندق ويتم التناوب فيما بين المجموعتين، فيما جاء مران الفترة المسائية ليتم التركيز خلاله على الجوانب الخططية والتكتيكية والتي يوليها الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا سعيًا منه لاستيعاب لاعبيه العديد من طرق اللعب حسب ظروف كل مباراة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق في السابعة مساء اليوم الثلاثاء أولى مبارياته الودية بالمعسكر الذي كان قد بدأ قبل يومين، حيث سيلاقي نظيره فريق مصر المقاصة المنتظم كذلك تحت قيادة مديره الفني الكابتن أحمد حسام ميدو في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية.

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