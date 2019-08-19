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والدة كابتن منتخب ناشئي اليد: لحظة التتويج لا يمكن وصفها .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:56 م
أبطال مصر يفوزون
أبطال مصر يفوزون بكأس العالم
عبدالصمد ماهر
قالت شيرين عبدالله ، والدة اللاعب أحمد هشام ، قائد فريق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، إن لحظة تتويج المنتخب المصري بكأس العالم لحظة تاريخية ولا يمكن وصفها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الأسرة تنتظر البطل وباقي الفريق بعد ساعات في مطار القاهرة، موضحة أن نجلها التحق بلعبة كرة اليد، وهو في عمر 5 سنوات ونصف، وبدأ مرحلة التحدي والتمرين المكثف.

وأكدت والدة قائد فريق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، أنه على الرغم من الانشغال الكبير من اللاعب في المنتخب وكرة اليد، إلا أنه يوازن بينها وبين دراسته.

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