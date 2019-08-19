بعد قرار الرئيس السيسي بنقل ضريحه .. من هو الشيخ برهان الدين الزرقاني أبو الإخلاص

يقدم "صدى البلد"، خلال السطور المقبلة 6 معلومات عن الشيخ برهان الدين بن أحمد بن محمد علي بن محمد الزرقاني، صاحب ضريح سيدي أبو الإخلاص، الذي يقع بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.



وذلك بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نقل ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني شيخ ومؤسس الطريقة الإخلاصية الصوفية العليا بالإسكندرية من موقعه الحالي، حيث يقع في خط سير مشروع محور المحمودية، إلى مكان آخر لاستكمال المشروع.



-يضم ضريح مقام سيدي الشيخ برهان الدين بن أحمد بن محمد علي بن محمد الزرقاني، والملقب باسم "أبو الإخلاص"، حيث يعتبر هو مؤسس الطريقة الإخلاصية بالإسكندرية.



-ولد سيدي الشيخ برهان الدين عام 11 إبريل يوم 1924 بإحدى قرى الغربية ودرس الفقه والحديث وأصول الدين على يد الشيخ أحمد المرسي الزرقاني قبل أن يلتحق بالأزهر الشريف.



-استقر الشيخ بالإسكندرية حيث دخل في خلوة بمسجد النبي دانيال، وانتقل بعد ذلك لمنطقة غيط العنب وقام ببناء زاوية صغيرة بمنطقة غيط العنب لنشر طريقته.



-تحولت الزاوية الصغيرة التي أقامها إلى المسجد الذي يضم المقام الحالي، حيث تتخذه الطريقة الإخلاصية مقرا لها.



- للشيخ برهان الدين الزرقاني ألقاب عديدة هم "أبو الإخلاص، برهان الدين، أبو اليسر، المحمدي، الأستاذ، إمام المحققين، صاحب المقام العالي، نبراس الموحدين، سلطان الذاكرين، أبو الكرامات".



-نقلت رفات الشيخ إلى الضريح بعد مرور 6 سنوات تقريبا على وفاته عام 1985، حيث تم نقله من زاوية صغيرة دفن فيها عام 1979، وكانت قريبة من نفس المسجد.