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تعليم

اختبار القبول لتمهيدي ماجستير اعلام عين شمس.. 30 سبتمبر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
يعقد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، امتحان القبول في اللغة الأجنبية لطلاب تمهيدي ماجستير يوم الاثنين 30 سبتمبر

ويشترط للتقديم اجتياز الطالب امتحان القبول في اللغة الأجنبية وحصول الطالب علي 14 درجة لكي يقبل وتكون الأولوية للدرجات الأعلي.

وحدد قسم الإعلام قبول 10 طلاب فقط من المصريين والوافدين، ويشترط حصول الطالب المتقدم علي تقدير جيد علي الأقل باحدي الجامعات المصرية في مجال التخصص أو ما يعادل هذا التقدير لخريجي الجامعات غير المصرية.

واوضح القسم، انه لا يقبل طلاب المقاصة الحاصلين علي تمهيدي ماجستير من الجامعات الأخرى وتشترط تفرغ الطالب عام اكاديمي كامل.

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