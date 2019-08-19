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فن

بعد نجاح الفيل الأرزق وولاد رزق.. أفلام سينمائية تستعد لأجزاء جديدة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:26 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
أحمد البهى
على ما يبدو أن الإيرادات الضخمة التى حققتها كل من فيلمى "الفيل الارزق 2" و"ولاد رزق 2" واللذان تم عرضهما خلال موسم عيد الأضحى الماضى، جعل عددا من صناع الأعمال يفكرون فى تقديم أجزاء جديدة من بعض الأفلام السينمائية التي حققت وقت عرضها نجاحا.

وتم الإعلان عن تقديم جزء ثان من فيلم الهرم الرابع للفنان أحمد حاتم، والذى عرض منذ ما يقرب من 3 سنوات، وكان الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.

كما يستعد صناع فيلم "هيبتا" لتقديم جزء ثانى من الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول والذى قام ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدوانى ودينا الشربينى وياسمين رئيس وعمرو يوسف، ودارت أحداثه فى إطار رومانسى حول عدد من قصص الحب.

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