عضو للجراحين بانجلترا: الكبد يحتوي على بؤر سرطانية دون علم المريض

قال الدكتور أحمد عبدالرازق عبد العزيز، أستاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بكلية الطب عين شمس، عضو كلية الجراحين الملكية بانجلترا، إن مصر من أكثر الدول التي لديها مشاكل في الكبد ومنتشره جدا بين المصريين وبالذات التهاب الكبد بالفيروس سي؛ وما يترتب عليه من آثار من حدوث تليفات فى الكبد وفشل في الكبد والأورام في الكبد.



وأوضح الدكتور أحمد عبدالرازق، أن الأدوية التي توفرها مصر حاليا وخاصة في حملة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي، مهمة جدا ومقاوم مهم جدا في علاج الكبد حيث إنها تقضي على فيروس سي بنسبة عالية جدًا.



وأشاد بجهود وزارة الصحة، في الكشف الدوري لمرضى الكبد وتوفير العلاج بالمجان، وهذا دور مهم جدا للمصريين، ناصحا مرضى الكبد، بالمتابعة الدورية للقضاء على فيروس سي لاكتشاف وجود أي بؤر نشطت في الكبد فمن الممكن أن تكون بؤر سرطانية فمن المهم أن نكتشفها مبكرا لأن العلاج المبكر في المرحلة الأولى مهم جدا لأنه يُعطي المريض فرصة أكبر في الشفاء، وهذا أفضل من أن يأتي المريض في حالة متأخرة، وبذلك تكون نسبة العلاج والشفاء سيئة جدا.

