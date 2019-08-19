المعاهد الأزهرية: إقبال كبير على الالتحاق بالابتدائية بزيادة 45 ألفا

أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، تسير بكل انتظام وهدوء تام بجميع اللجان.



وقال خليل لـ "صدى البلد"، إن الطلاب يؤدون الامتحانات وسط تشديدات في المراقبة داخل اللجان منوها بأنه لم يتم ضبط الا بعض حالات تمزيق أوراق الإجابة وعدد قليل من حالات الغش لا يتجاوز عشر حالات.



وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإقبال على الالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كان كبيرا هذا العام حيث تم استقبال 220 الف طلب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والعام الماضي كان العدد 175 الفا فقط بزيادة بلغت 45 الف طلب عن العام الماضي.



وأشار الي ان هناك تعليمات مشددة من الإمام الأكبر بالاهتمام بالتعليم الأزهري وتطوير المناهج والعمل على تطوير العملية التعليمية والاهتمام بمصالح الطلاب دائما.