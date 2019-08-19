ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعاهد الأزهرية: إقبال كبير على الالتحاق بالابتدائية بزيادة 45 ألفا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:48 م
الشيخ علي خليل رئيس
الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد شحتة
أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، تسير بكل انتظام وهدوء تام بجميع اللجان.

وقال خليل لـ "صدى البلد"، إن الطلاب يؤدون الامتحانات وسط تشديدات في المراقبة داخل اللجان منوها بأنه لم يتم ضبط الا بعض حالات تمزيق أوراق الإجابة وعدد قليل من حالات الغش لا يتجاوز عشر حالات.

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الإقبال على الالتحاق بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي كان كبيرا هذا العام حيث تم استقبال 220 الف طلب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والعام الماضي كان العدد 175 الفا فقط بزيادة بلغت 45 الف طلب عن العام الماضي.

وأشار الي ان هناك تعليمات مشددة من الإمام الأكبر بالاهتمام بالتعليم الأزهري وتطوير المناهج والعمل على تطوير العملية التعليمية والاهتمام بمصالح الطلاب دائما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط وموعد الالتحاق بـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.. تفاصيل

ضبط 50 حالة غش و20 هاتف محمول بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2019-2020

25 ألفا حتى الآن .. إقبال كبير على التقديم في الابتدائية الأزهرية

التعليم الأزهري في أسبوع.. إقبال كبير على التقديم في الابتدائية ورياض الأطفال.. الطلاب عن امتحان التفسير: «أول مرة نقفل المادة».. وتكليف عمداء بالجامعة بالاستمرار في مناصبهم حتى نهاية الامتحانات

المعاهد الأزهرية: السماح بتقديم طلبات الالتحاق برياض الأطفال والابتدائي يدويا

ترشيحاتنا

كن أمينا مع نفسك .. رسالة صادمة من محمد صلاح لـ خليفة هاني ابو ريدة

بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

يتعمد إهدار الفرص .. نجم الاهلى السابق يفتح النار على وليد أزارو

محمد صلاح يتحدث عن المرأة.. ويرد على اتهامه بالنفاق

تفاصيل صفقة انتقال عمرو مرعي من بيراميدز إلى المقاصة

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه

أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الاهلى

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف

غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور

اخبار النادي الاهلي .. شريف عبد المنعم يفتح النار على وليد أزارو.. ورقصة الوداع لـ لاسارتي

شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة

لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى

بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية

موجز السوشيال ميديا ..اعتزال إليسا الغناء.. لفظ خارج من أيمن بهجت قمر .. فنان مصري يهاجم اتحاد كرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل