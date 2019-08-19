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دول بيهروا.. أحمد موسى يشن هجوما على رواد السوشيال ميديا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:08 م
قصر البارون
قصر البارون
عبد الخالق صلاح
شن الإعلامي أحمد موسى؛ هجوما لاذعا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه قاموا بحملة لتشويه ما يحدث بعملية ترميم وتجديد قصر البارون.

وردد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ : « دول بيهروا ولا فاهمين ولا دارسين ولا قاريين ولا أي حاجة هما بيهروا بس ... عامين حملة ومش عارفين القصر لونه كان آية أو شكله كان إيه من الأصل».

وأشاد موسى؛ بإنجار وزارة الآثار المصرية في ترميم الآثار وأعادتها إلى رونقها مرة أخرى؛ منوها إلى أن قصر البارون يشهد أكبر عملية ترميم في تاريخه.

وأشار موسى؛ إلى أنه يقف ويهاجم كل من يقصر في عمله ولكن ما يتمم إنجازه من قبل وزارة الآثار والهيئة الهندسية من ترميم قصر البارون عمل عظيم يستحق التحية.

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