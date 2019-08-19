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والدة هداف مونديال اليد: الرياضة لم تمنعه من الالتحاق بكلية الهندسة.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:11 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قالت داليا كمال والدة اللاعب حسن وليد قداح، هدف مونديال العالم ولاعب المنتخب المصري لناشئي اليد، أنها كانت تدعو الله ليل نهار أن يتوج الفريق ببطولة كأس العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج«90 دقيقة» المذاع عبر فضائية«المحور»، أنها تحدثت مع نجلها عقب انتهاء المباراة والتتويج وأبدي دهشته من هذا الإنجاز مشيرة إلى أنه بدأ مشوار كرة اليد في عمر 7 سنوات ومن وقتها أصبحت اللعبة محور حياته ورغم ذلك تفوق في الثانوية العامة والتحق بكلية هندسة. 

وأكدت والدة هدف مونديال العالم ولاعب المنتخب المصري لناشئي اليد، أن أهم مايميز نجلها العناد والإصرار علي التحدي وعدم اليأس موضحة أن الرياضة كانت لها أثر إيجابي كبير في تغيير سلوكيات حياته إلي الأفضل.

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