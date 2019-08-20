رأسه لفوق.. محمد صلاح يشارك صورة جديدة

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصورة والفيديوهات "إنستجرام".ولاقت صورة محمد صلاح التي ظهر فيها بوجهه فقط وينظر لأعلى، إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:فخر العرب - ربنا يحميك -- ان شاء الله افضل لاعب فى العالم.ويذكر ان فريق ليفربول حصد لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.