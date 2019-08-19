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إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:23 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة هند صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة جديدة.


وظهرت هند بإطلالة سوداء ولكنها اعتمدت علي الإكسسورات من خلال إكسسورات بالشعر تشبه الهنود وسلسلة 3 أدوار لاقت الكثير من الإعجابات على إطلالاتها السوداء. 


والتقطت الصورة وهي جالسة علي كرسي بشكل عفوي وكتبت هند علي صورتها " taking it all In🌞🌞🌞☀️☀️☀️ @alemagou_mykonos"

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