حكم إعطاء الأخ الفقير من مال الزكاة

تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: " أخي فقير ولديه أطفال ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟".



رد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء قائلا: "طالما فقير كما تصف فأخوك أولى بالزكاة من الفقير غير القريب والأقربون أولى بالمعروف، بل ستحصل على ثوابين ثواب إخراج الزكاة وثواب صلة الرحم، إلا أنني أنصحك بعدم إعطائه مال الزكاة دفعة واحدة بل على عدة مرات حتى لا يعتمد عليك وعلى ما يأتيه من مال الزكاة فلا يعمل، ولكن اجعله يبحث عن عمل ليشقى ويشعر بقيمة المال".



وتابع: هناك صنفان لا يأخذان من مال الزكاة، وهما الآباء والأمهات، والأبناء وأبناء الأبناء ، لأن النفقة عليهما من الأمور الواجبة سواء على الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم عند عدم القدرة.