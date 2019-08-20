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اقتصاد

مياه الشرب بالقليوبية تقطع الخدمة عن قها.. اليوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:01 ص
قطع مياه
قطع مياه
القسم الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، لمدة 3 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وطالبت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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