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برلمان

الغرف التجارية: التجار مع ضبط الأسواق والأسعار تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:14 م
عادل ناصر
عادل ناصر
القسم السياسى
وجه البرلماني السابق عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الغرفة التجارية بالجيزة التهنئة التحية والتقدير لجميع زملائه، الذين منحوه الثقة بعد فوزه فى انتخابات الاتحاد بمنصب نائب الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الاتحاد فى القيام بدروه بكل كفاءة واقتدار لتحقيق النجاح فى مساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة وقدرة تجار مصر الشرفاء على التعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة لضبط الأسواق والأسعار تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.

وقال "ناصر" فى بيان له أصدره اليوم أن انتخابات الغرف التجارية كانت نموذجا رائعا للتجربة الديمقراطية فيما بين جميع قيادات وأعضاء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وضربوا المثل والقدوة فى اجراء هذه الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

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