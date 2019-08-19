ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن ينظم استقبالا شعبيا حاشدا لمنتخب اليد الفائز بكأس العالم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:16 م
منتخب اليد
منتخب اليد
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
ينظم حزب مستقبل وطن، استقبالا شعبيا وجماهيريا حاشدا، للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم للناشئين، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب في بيان أصدره مساء اليوم، إن الحزب وشبابه، حريصون على استقبال المنتخب الفائز ببطولة العالم لكرة اليد، وتنظيم استقبال شعبي جماهيري حاشد، تقديرا للأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا.

وتوجه، حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الإنجاز غير المسبوق للرياضة المصرية، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للرياضة المصرية بشكل عام، ولأبطال المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بشكل خاص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قتل حلم 6 منتخبات وفاز بكأس العالم..الأحزاب تهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد

أياديكم من ذهب .. حفيظ دراجي يهنئ ناشئي الفراعنة بعد التتويج بكأس العالم

النواب يهنئ منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز ببطولة كأس العالم.. لجنة الشباب والرياضة: تكريم المنتخب تحت قبة البرلمان..الأحزاب : المنتخب شرف مصر

الواحد بقى ينام مبسوط .. تعليق مثير من محمد محسن بعد تتويج مصر ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام يقاضي قنوات الإخوان بشأن سرقة مسلسلات مملوكة لماسبيرو

اخبار الرياضة .. رد فعل مدرب الزمالك بعد الفضيحة الجنسية.. ورامون دياز خارج تدريب الاهلى

يا مدلع تضع أحمد سعد في ورطة مع محبيه

سيلفا كير : إقالة 4 وزراء بينهم وزير خارجية جنوب السودان

تفاصيل نقل ضريح أبو الإخلاص بالإسكندرية.. الطرق الصوفية: نرحب بقرار الرئيس السيسى

عضوان جديدان ينضمان إلى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميتشو.. تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل

شاهد.. إطلالة راندا البحيري الجريئة بتوقيع مصممة الأزياء مى علام

بعد قصة حب طويلة.. ذا روك يتزوج من حبيبته على جزر هاواى.. صور