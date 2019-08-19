مستقبل وطن ينظم استقبالا شعبيا حاشدا لمنتخب اليد الفائز بكأس العالم

ينظم حزب مستقبل وطن، استقبالا شعبيا وجماهيريا حاشدا، للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز ببطولة كأس العالم للناشئين، فجر اليوم الثلاثاء.



وقال الحزب في بيان أصدره مساء اليوم، إن الحزب وشبابه، حريصون على استقبال المنتخب الفائز ببطولة العالم لكرة اليد، وتنظيم استقبال شعبي جماهيري حاشد، تقديرا للأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا.



وتوجه، حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الإنجاز غير المسبوق للرياضة المصرية، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للرياضة المصرية بشكل عام، ولأبطال المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بشكل خاص.