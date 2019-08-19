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فن

اتفاقية رعاية بين مهرجان الإسكندرية وفضائية الغد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:27 م
امير أباظة
امير أباظة
أحمد إبراهيم
وقعت جمعية كتاب ونقاد السينما المِصرية، اليوم الاثنين، الموافق 19 أغسطس لعام 2019، اتفاقية «رعاية» لِمهرجان الإسكندرية السينمائي الخامس والثلاثون لدول البحر المتوسط، مع فضائية الغد، وذلك في مقر القناة بمدينة القاهرة.

وتأتي «الاتفاقية» مع جميعة كتاب ونقاد السينما المِصرية، انطلاقًا من الدور المُجتمعي للقناة واهتمامها بِحقول الثقافة والفن وتنويع ما يتم تقديمهُ على شاشتها.

وقال الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما المِصرية، إنَّ المِهرجان يُقدم مَدارس ثقافية مُختلفة للمُشاهد، إذ تَتنوع إنتاجاتها بين الأفلام التسجيلية والقصيرة، وتُقدم نفسها للجمهور من خلال هذه الأعمال في أثناء انعقاد المهرجان.

وأضاف أباظة، أنَّ هذا المهرجان يُسهم أيضًا في تقديم خدمة ثقافية متنوعة من خلال تنظيم ندوات متخصصة وتوزيع المطبوعات وعقد المؤتمرات الصحافية لأبرز المُشاركين.

وتابع أباظة، أنَّ دول البحر المتوسط المُشاركة في هذا المهرجان تجمعها ثقافات واحدة، مشيرًا إلى أنَّ السينما لدى بعض الدول العربية التي تخوض صراعات ممتدة لتحديد مصيرها ونيل حريتها مثل فلسطين لا تُعدُ حدثًا ترفيهيًا وإنّما أداة من أدوات المقاومة السلمية، لأنّهُ يَتم تقديم قضية تحرر الإنسان من الاحتلال والاضطهاد في إطار درامي أو وثائقي.

وختامًا، أكّد أباظة، أنَّ هذا المهرجان الذي تَحتضنه مدينة الإسكندرية يُسهم في مَد جسور التقارب بين دول وشعوب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تقديمه لتَجارب سينمائية متنوعة، وكذلك تقديمة لمادة سينمائية تَرتقي بذائقة المشاهد.

يذكر أن الدورة الخامسون والثلاثون من المهرجان، تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

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