نهاية الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ولفرهامبتون بهدف مارسيال.. فيديو

أنهى فريق مانشستر يونايتد أحداث الشوط الأول متقدما على وولفرهامبتون، بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .



سجل هدف الشياطين الحمر انتوني مارسيال فى الدقيقة 27 من زمن المباراة ، من صناعة زميله راشفورد .



ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا في ضربة البداية على تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "أولد ترافورد".



ويستهدف مانشستر يونايتد تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مشاركة أرسنال وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي.

