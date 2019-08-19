ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يجوز توزيع التركة بالتساوي على الورثة.. في هذه الحالة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:28 م
الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، فى ندوة بموقع صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بان يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطأ شائع يقع فيه الورثة عند تقسيم الميراث..تعرف عليه

ترشيحاتنا

نتمى لك التوفيق .. الاهلى يوجه رسالة شكر لـ ناصر ماهر عقب رحيله

على موسيقى بحب الناس الرايقة.. وصلة رقص شريف مدكور على الهواء.. فيديو

كشف سر اختيارها لملابسها.. نتنياهو يعلق على فضيحة زوجته سارة في أوكرانيا

هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه

العسيلى يقلد عمرو دياب .. ومتابعوه: تفتكر كدا هنحبك

بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه

أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الاهلى

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف

غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور

شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة

اخبار النادي الاهلي .. شريف عبد المنعم يفتح النار على وليد أزارو.. ورقصة الوداع لـ لاسارتي

لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى

بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية

موجز السوشيال ميديا ..اعتزال إليسا الغناء.. لفظ خارج من أيمن بهجت قمر .. فنان مصري يهاجم اتحاد كرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل