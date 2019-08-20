لاعب يد سابق: تكريم الرئيس لـ منتخب الشباب كان حافزا لـ الناشئين للفوز بـ كأس العالم

وجه أحمد العطار نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه منتخب الشباب في مؤتمر الشباب بعد حصد برونزية مونديال العالم، وكان ذلك حافزا كبيرا لمنتخب الناشئين لحصد بطولة العالم.



وأضاف أحمد العطار في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" نحن متفوقون في كرة اليد منذ التسعينيات وحتى الآن، وأصبحنا من العظماء، و4 لاعبين من الناشئين شاركوا مع منتخب الشباب في مونديال العالم، وظهر تفوقهم مع الناشئين، لأنهم احتكوا بفئة عمرية أكبر، وتصنيف أعلى في كرة اليد".



وتابع أحمد العطار:" كعبنا عالي على أفريقيا في كرة اليد، وأصبحنا نقوم بالإعداد لبطولات العالم ".



وأكمل أحمد العطار:" نعتمد على المدرب الوطني المصري لأن اللاعبين في فئة الشباب الناشئين يستطيعون التعامل معه وليس الأجنبي".