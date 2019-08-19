الأعلى للإعلام يقاضي قنوات الإخوان بشأن سرقة مسلسلات مملوكة لماسبيرو

قال عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية، للاعلام ان الشئون القانونية بالهيئة تقدمت ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن سرقة محتوى إذاعي ومسلسلات تملكها الهيئة من جانب قنوات إخوانية .



وأشار عبد الرحمن رشاد في تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أن المكتب الخاص بحقوق الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص بهذا النوع من الشكاوى، موضحا أن من بين المواد التي تمت سرقتها مسلسل سوق العصر.



وأضاف أن المجلس الاعلى للإعلام طلب من الهيئة الوطنية للإعلام إمداده بالمستندات اللازمة لإثبات هذا الاتهام، وبالتالي قدمت الهيئة ما يثبت ملكيتها لتلك المواد وقيام قنوات الإخوان بعرضها.



وأوضح أن المجلس رد قائلا انه سيبدأ في التحرك لمقاضاة قنوات الإخوان مؤكدا ان الهيئة الوطنية للإعلام لم تتخذ هذا الإجراء مباشرة لأن المجلس الأعلى للإعلام هو المختص بحماية حقوق الملكية الفكرية.