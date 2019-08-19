النجوم يفوز على بهتيم وديا استعدادًا للموسم الجديد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم بقيادة رمضان السيد المدير الفني في الفوز على نادي بهتيم بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم - الأثنين - على ملعب نادي النجوم بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك ضمن إستعدادات فريق النجوم للموسم الجديد بالدوري الممتاز "ب".



أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب علي حسين في الدقيقة ٧٦ من عمر المباراة برأسية ناجحة بعد عرضية من اللاعب أحمد إسكندر لاعب نادي النجوم.



وتعد هذه المباراة هي الودية الأولى لنادي النجوم ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد ، ويسعى رمضان السيد المدير الفني لنادي النجوم في تجربة جميع اللاعبين قبل السفر للمعسكر المغلق إستعدادًا للموسم الجديد.