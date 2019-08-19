اخبار نادي الزمالك.. بهاء مجدي على أبواب الرحيل .. وميتشو يقود السفينة للبحث عن بطولات وحل الأزمات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزماك تعاقده مع الصربي ميتشو رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى.تواجد المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصربي ميتشو، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمشاهدة التدريبات المقامة وذلك بصحبة أمير مرتضي المشرف العام على الكرة.وقع الصربي ميتشو رسميا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسميا.وصل الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلي مقر القلعة البيضاء.كشف محمد صلاح مدرب فريق الزمالك السابق عن رأيه بـ الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق مؤكدا انه يمتلك سيرة ذاتية رائعة ولكن ابرز ما يميزه هو درايته الجيدة بـ الكرة الأفريقية.أكدت قناة تايم سبورت، أن بهاء مجدي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة في ظل تلقيه عددا كبيرا من العروض للرحيل.