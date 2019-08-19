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أخبار العالم

مباحثات موريتانية أممية حول مكافحة الاتجار بالبشر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:14 م
مباحثات موريتانية
مباحثات موريتانية أممية حول مكافحة الاتجار بالبشر
ا ش ا
بحث وزير العدل الموريتاني حيمودة ولد رمظان اليوم الاثنين في نواكشوط مع بعثة من المنظمة الدولية للهجرة، تحسين الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والمهاجرين، وتكوين القضاة وكتاب الضبط ودعم وسائل عملهم.

ونقل التلفزيون الموريتاني عن رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لورا لانكاروتي استعداد المنظمة للتعاون مع موريتانيا في هذه المحاور، وعن ارتياحها للآلية الجديدة للتشاور مع الشركاء في التنمية التي وضعتها الوزارة.

وأشار الى أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه المنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.
رأش

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